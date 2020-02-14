В КОРОЛІВЦІ ВШАНУВАЛИ ОЛЕКСАНДРА КРАВЧЕНКА ТА ЗГАДАЛИ ПОДІЇ ДЕБАЛЬЦЕВСЬКОГО КОТЛА

12 лютого, в день 5-х роковин загибелі Олександра Кравченка, поблизу його могили в с. Королівка, зібралися рідні Героя, побратими нашого земляка, волонтери, історики та місцеві мешканці.

Всі, хто цього дня прийшов вшанувати Олександра Кравченка, згадували його як добру, просту та чуйну людину. Вчителі розповідали, яким учнем він був. А Валентин Кравченко згадав, яким він був братом. Військові побратими, які приїхали до Королівки, розповідаючи про Олександра, мимоволі згадали і події 5-річної давними та обставини, за яких загинув наш земляк.

…Бої за Дебальцеве йшли з січня 2015 р. На ранок 12 лютого до Дебальцевого з-під Алчевська підійшла група – 100– 110 бойовиків, 6 танків та 11 ББМ, кілька критих вантажівок з гаубицями Д-30. Північніше Вуглегірська у залишків Горлівської «бронегрупи» залишилося 5 танків, очікуючи поповнення. У район станції Байрак (Горлівка) противником було перекинуто 2 РСЗВ БМ-21 «Град» та колону напівпричепів вантажних автомобілів, у супроводі – російські військовослужбовці, половина з них була одягнута в польову форму Збройних сил Росії, інші – в українській формі нового зразка, з нашивками «Укроп» та українськими прапорцями. Вранці українські сили почали операцію по деблокуванню траси Бахмут – Дебальцеве, намагаючись при цьому вибити терористів з Логвинового – за підтримки бронетехніки.

12 лютого частини ЗСУ здійснюють штурм частини Логвинового та розблоковують трасу Бахмут – Дебальцеве; частини батальйону «Донбас» проводять зачистку селища і прилеглої ділянки траси. Танкісти у 20-хвилинному бою під Логвиновим ліквідували щонайменш 8 російських Т-72 5-ї танкової бригади. Серед інших брала участь рота 1-ї танкової бригади – три із п’яти Т-64БМ «Булат» капітана Олександра Мороза. Рота прикривала танки 30-ї бригади, що йшли на Логвинове. І саме 12 лютого 2015-го у боях поблизу Луганського під час прориву в Логвиново загинув Олександр Кравченко.

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