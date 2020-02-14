МІЖРАЙОННИЙ ШАХОВИЙ ТУРНІР

1 лютого в Макарівському районному Будинку культури відбувся міжрайонний шаховий турнір за участю шахистів з Макарівського та Бородянського районів. Змагання проходили за круговою системою. Кожному із учасників, які грали між собою по дві партії білими і чорними фігурами, відводилось по 15 хвилин.

У результаті перше місце виборов представник Макарівського району (с. Рожів) Василь Гетьман, який набрав 10 очок із 12. Друге місце посів Анатолій Дуборіз із смт Бородянка. Він набрав 9 очок. А третім був макарівчанин Анатолій Зарицький – 8,5 очок. Слід зазначити, що цей турнір можна назвати «ветеранським», адже чотирьом учасникам виповнилось років за 70! Ці люди, палкі прихильники шахів безліч разів у різні роки відстоювали честь нашого району на змаганнях різних рівнів. Це дуже радує! Разом з тим, стає прикро, що молодь не може скласти конкуренцію ветеранам-шахистам у цій мудрій грі, що відноситься і до спорту, і до мистецтва свого роду. Дуже хочеться, щоб в Макарові, нарешті, був створений шаховий клуб, де б могли проводити своє дозвілля і молодь, і люди старшого покоління. Насамкінець висловлюємо велику подяку організаторам шахового турніру і особисто директору Макарівського районного Будинку культури Людмилі Колос за надану можливість провести змагання в комфортних умовах.

Учасники турніру.