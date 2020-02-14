КАЗКОВІ ДНІ У «ТЕРЕМКУ»

Казка входить у життя людини з раннього дитинства, відіграючи незбагненно важливу роль у становленні особистості. У житті дитини казка займає настільки важливе місце, що деякі дослідники називають дошкільний вік «віком казок».

Мова казки проста і тому доступна. Сюжет прозорий, але загадковий і тим самим сприяє розвитку дитячої уяви. Казкові образи близькі за своїм характером образам уяви дітей. Крім того, жодна дитина не любить настанов, а казка не вчить безпосередньо. Вона дозволяє собі «натякнути на те, як краще вчинити в тій, чи іншій ситуації.» Різноманітність і напруженість дії у казці створюють у дітей постійний і неослабний інтерес. Казки гарні тим, що в них немає довгих і стомлюючих міркувань. Казка сприяє формуванню у дітей моральних понять, адже майже всі діти ототожнюють себе з позитивними героями, а казка кожен раз показує, що добрим бути краще, ніж поганим, що треба прагнути робити добро людям.

Благополучний кінець казки виховує оптимізм, впевненість у подоланні будь-яких труднощів. Завдяки казці діти пізнають світ не тільки розумом, але й серцем, і не лише пізнають, а й відгукуються на події і явища навколишнього світу, висловлюють своє ставлення до добра і зла. За допомогою казки можна допомагати долати негативні сторони, що формуються в дитини. Казка допомагає формувати основи поведінки і спілкування. Дитяча казка розвиває фантазію і уяву дитини, і так само її творчий потенціал. Багато сучасних педагогів звертається до проблеми виховання казкою.

Не є винятком у цьому плані вихователі ДНЗ «Теремок», які на початку лютого влаштували своїм вихованцям казкові дні. Спочатку до садочку з виставою завітав професійний ляльковий театр. Потім вихователі показали дітлахам казочку «Коза-Дереза», де педагоги були у головних ролях. Після цього ініціативу у свої руки взяли вихованці «Теремка». Старша група «Барвінок» (вихователь Валентина Третяк) показала казку «Ріпка». Вистава, крім основного сюжету, була наповнена безліччю поетичних і танцювальних номерів.

Старша група «Вербиченька» (вихователь Юлія Піхет) представила казку «Білосніжка». Вистава вразила глядачів своєю неймовірною чарівністю й занурила у вир неймовірних казкових подій. Середня інклюзивна група «Сонечко» (вихователі Любов Толстікова та Катерина Гедз) поставила казку «Рукавичка». Під час вистави дітлахи майстерно перевтілилися в казкових героїв, дії яких були озвучені за системою Карла Орфа «Елементарне музикування». У казках вихованців садочка вразили не лише сюжети та гра акторів, але і яскраві костюми та декорації. Казкові дні пройшли в ДНЗ «Теремок» радісно й весело, залишивши незабутні враження, як для дітей, так і для вихователів закладу.