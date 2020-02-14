ЧИ БАЧИЛИ ВИ ДЕКЛАРАЦІЇ ПРО ДОХОДИ ТА МАЙНО НАШИХ ЧИНОВНИКІВ?

Щодо декларацій чиновників … У минулому номері нашої газети, писав про звітність депутатів та голів, і поки чекаємо на ці звіти для публікації в газеті, нагадаємо читачам, що з 1 січня 2020 року розпочався черговий етап подання щорічних декларацій про доходи та майно за 2019 рік особами, уповноваженими на виконання функцій держави або місцевого самоврядування.

Декларації потрібно подати до 1 квітня цього року. Нагадаю, прозорість – хороша риса чесних людей, яким немає чого приховувати ні чесно нажитих статків, ні земельних ділянок у власності рідні та близьких, ні палаців з елітними авто. Звісно, декларації людей, котрі прийшли працювати на державну службу, або були обрані депутатами чи головами, будучи до цього підприємцями – питань не викликають. Цікавими є декларації тих підзвітних, хто величає себе «державниками», родичі яких стрімко розбагатіли, змогли відносно за короткий час створити мегауспішні підприємства, стати власниками не однієї, не двох і навіть не трьох земельних ділянок! Тут у читачів може виникнути логічне запитання: Якщо бізнес близьких людей приносить такі статки, то навіщо йти в депутати чи на державну службу?

Відповідей може бути кілька… патріотичні прагнення – змінити світ на краще, оскільки в цій країні живуть вони та їхні діти і близькі; або ж інші мотиви – використання службового становища, доступ до інформації, ресурсів, бюджетів тощо… Саме для зменшення ризику виникнення цих, інших мотивів, і був ухвалений Закон України «Про запобігання корупції». Сподіваємось, що закон буде працювати, а «помилки» чи «неточності» в деклараціях будуть тягнути за собою відповідальність, передбачену чинним законодавством. Тож, друзі, давайте аналізувати разом декларації наших обранців та державних службовців, дивитись на тенденції в статках підзвітних осіб, а при нагоді ставити цим людям прості питання. Можливо вони поділяться рецептом, як чесно та стрімко розбагатіти?

З деклараціями можна ознайомитись на сайті public.nazk.gov.ua. Далі буде…