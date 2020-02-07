ЗНАХІДКА-ПАМ’ЯТКА В ЧЕСТЬ СІЛЬСЬКОГО ХЛІБОРОБА

Чорногородський сільський голова Віктор Логвиненко під час робіт з благоустрою помітив якийсь великий камінь в землі. Аби він не заважав, вирішив його прибрати. Коли його розкопували, зрозумів, що це не якийсь там камінь, а жорно від вітряка.

– Пам’ятаю, коли був ще малою дитиною, – згадує Віктор Григорович, – я разом з батьком на санчатах возив молоти зерно до вітряка. З того борошна мама пекла дуже запашний, смачний хліб. Його полюбляв ласували самий, чи з цукром, чи із соняшниковою олією із сіллю.

Тоді ще всі мололи зерно на борошно й у кожній оселі випікали хліб. Трохи згодом з’явилися хлібозаводи. Хліб почали завозити до магазинів і тоді більшість людей перестала пекти хліб, було легше й дешевше купити готове борошно, аніж змолоти. Тож вітряк поступово залишився без роботи. Минули роки, його й зовсім не стало. Очільник села відчистив знахідку від землі й встановив її біля сільської ради як пам’ятку в честь сільського хлібороба. Віктор Григорович переконаний, що підростаючому поколінню буде цікаво наживо побачити й послухати, як у минулому столітті отримували борошно їх діди-прадіди.

Марина ІЛЬЧЕНКО.