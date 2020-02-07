ПОВЕРНЕННЯ ДОДОМУ…

3 лютого 2020 р. у Макарові за сприяння Макарівської селищної ради та за активної участі Макарівського районного Будинку культури, газети «Макарівські вісті», Макарівського районного історико-краєзнавчого музею відбулась передача останків військовослужбовців Червоної армії, що загинули в 1941 році, захищаючи землю Макарівщини.

Німецько-радянська війна увірвалася в життя Андріївки влітку 1941 р. 12 липня 1941 р. без супротиву зі сторони Червоної армії гітлерівці захопили Андріївку. Проте ще майже два місяці за село будуть йти бої. 15 липня війська 27 стрілецького корпусу під командуванням генерал-майора Павла Артеменка отримали завдання перейти в контрнаступ проти ІІІ моторизованого корпусу групи армій «Південь» в напрямку Макарова.

З 16 липня 1941 р. активну участь у наступі почала брати 171-а стрілецька дивізія під командуванням генерал-майора О. Будихо, яка мала першочергове завдання визволення Андріївки. Очевидець подій М. Горб у спогадах зазначав: «Все эти дни дивизия вела наступление в направлении Андреевка, Макаров. Была поставлена задача к исходу дня 19 июля овладеть населенным пунктом Плахтянка. Эти бои 16–17 июля 1941 года запомнились мне на всю жизнь».

У жодному з архівних документів не вдалося віднайти повідомлення, що Андріївка була відбита у гітлерівців. Однак у редакції районної газети «Макарівські вісті» зберігається фото командира 171-ї стрілецької дивізії О. Будихо з комісаром дивізії О. Осіповим, на якому зазначено, що воно було зроблене в один з липневих днів у с. Андріївка. Також про те, що бійцям цієї дивізії на деякий час навіть вдалося відбити Андріївку та закріпитися в селі – згадує у своєму листі до Макарівського музею В. Джунь. Зокрема він пише: «А мы были в Андреевке. Моя пушка стояла в селе вблизи церквушки. Это я хорошо помню, т.к. там нам досталось».

Якщо судити зі списків безповоротних втрат особового складу дивізії, то безперервні бої в районі Андріївки тривали з 16 липня до 24 липня. За даними ЦАМО Російської Федерації за сім днів боїв за село полягло 53 особи. Останки загиблих було знайдено пошуківцями ГО «СПО «ВЕРТИКАЛЬ». У 2019 р. пошуківцями у Макарівському районі на місцях боїв 1941-го року було виявлено останки майже 40 бійців, з них – 8 бійців вдалося ідентифікувати, двоє – вже повернулися на Батьківщину, в одного – не знайшли родичів, а ще п’ятеро – були передані 3 лютого 2020 р. у Макарові координатору руху «Дорога додому» для повернення на Батьківщину. З музичними номера перед присутніми виступили Тетяна Онищенко та Андрій Лященко. Наприкінці акції голова СПО «Вертикаль» відзначив «Подяками» всіх, хто долучився до проведення заходу.