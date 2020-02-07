НЕБЕЗПЕЧНО! ГРИП!

Фастівський міжрайонний відділ лабораторних досліджень ДУ «Київський ОЛЦ МОЗ України» здійснює державний епідеміологічний нагляд за інфекційною захворюваністю на адміністративній території, в тому числі за грипом та гострими респіраторними вірусними інфекціями (ГРВІ).

З початку епідемічного сезону 2019–2020 років (з жовтня 2019 року по 5 лютого 2020 року) в Макарівському районі на ГРВІ захворіло 4542 особи, що нижче аналогічного періоду минулого року в 1,1 раза. Серед загального числа захворілих на ГРВІ дітей –3036 (66,8 %). За вказаний період 50 осіб були госпіталізовані, в тому числі 43 дітей (84,4 %). Щотижневий аналіз захворюваності в епідперіод 2019–2020 р. показав тенденцію зростання захворюваності на гострі респіраторні вірусні інфекції (ГРВІ) за 4 тижні січня 2020 р.: протягом звітного тижня на ГРВІ захворіли 279 осіб (інтенсивний показник – 810,0 на 100 тисяч населення), з них дітей – 202 (72,4 %). Протягом 5 тижня січня 2020 року захворіло 353 особи (інтенсивний показник – 989,7 на 100 тис. нас.), що більше в порівнянні з попереднім тижнем у 1,3 раз. Серед захворілих 241 дитина (68,2 %). Протягом 6 тижня 2020 року захворіло 446 осіб (інтенсивний показник – 1250,0 на 100 тис. нас.),що більше в порівнянні з минулим тижнем у 1,7 раз. Серед захворілих 315 дітей (70,6 %) Епідпоріг за 6 тиждень становить 1233,8, інтенсивний показник на 1,3 % більше епідпорогу по Макарівському району. Тут у 2020 році вже зареєстровано 1 випадок грипу типу «А» в с. Копилів у дитини дошкільного віку, яка була своєчасно госпіталізована в Київську обласну дитячу лікарню.

Епідемії грипу в Україні ще немає. Відмічена підвищена захворюваність на гострі респіраторні вірусні інфекції та грипоподібні захворювання. В Україні в епідсезоні 2019–2020 рр. зареєстровані нові штами вірусу грипу: новий штам H1N1-А Брісбен, новий штам H3N2-AКанзас та ще 2 віруси типу В: В-Колорадо і В-Пхукет. Останні були на території України не один рік. Найагресивнішим сьогодні є вірус грипу типу «А» (H1N1), від ускладнень якого в Україні вже померло 13 людей. Подібний тип вірусу циркулював в Україні у 2009 році («свинячий грип» від ускладнень якого тоді померли 64 особи). Починалося захворювання з першого дня, з тяжкої вірусної пневмонії, яка не прослуховувалась і виявлялася тільки при рентгенологічному обстеженні.

У групі ризику діти, люди працездатного віку з хронічними захворюваннями (діабетом, бронхіальною астмою, ожирінням, іншою хронічною патологією, вагітні). Не менш агресивний є вірус А/H3N2, особливо для людей пенсійного віку. Тому саме цим групам потрібно в першу чергу робити щеплення від грипу. Цього року Україна закупила вакцини проти грипу виробництва Франції та Кореї. Вакцинація залишається єдиним надійним способом профілактики грипу. Якщо не було можливості вакцинуватися до початку епідсезону, не пізно зробити це й зараз, адже імунітет після щеплення від грипу виробляється у людини впродовж двох тижнів. Завдяки вакцинації ймовірність тяжкого перебігу захворювання та ускладнень зменшується на 60 % відсотків, ймовірність смертельних випадків зменшується на 80 %, а частота госпіталізації зменшується приблизно наполовину. Грип має симптоми, подібні до проявів інших гострих респіраторних вірусних інфекцій, але набагато небезпечніший своїми ускладненнями, тому дуже важливо знати, які клінічні ознаки грипу. Ця хвороба починається раптово. Людина, яка занедужала на грип, скаржиться на головний біль і біль у горлі, ломоту в м’язах і суглобах.

Температура тіла підвищується до 39-ти градусів і більше. З’являється кашель, а в окремих випадках – блювота і пронос. Потрібно негайно звернутися до лікарів з першого дня хвороби для того, щоб своєчасно розпочати комплексне лікування з метою недопущення тяжких ускладнень. Найчастіше це пневмонія, яка інколи може розвинутися через кілька годин після початку захворювання і за чотири-п’ять днів призвести до смерті хворого. Також нерідко розвивається серцева недостатність. Тож негайне звернення до лікаря є обов’язковим. Самолікування може бути шкідливим для здоров’я і закінчиться трагічно. Слід пам’ятати, що вірус грипу передається дуже легко – повітряно-крапельним і повітряно-пиловим шляхом. Вірусні частки переносяться від хворої людини під час розмови, кашлю і чхання на значну відстань, тому важливо триматися від людей із проявами грипозної інфекції на відстані хоча би двох метрів.

Хвора людина, навіть із легкою формою грипу, становить небезпеку для інших протягом усього періоду проявів симптомів – це в середньому сім днів. Щоб попередити зараження грипом, слід за можливості уникати контактів з такими особами, обмежити відвідування місць великого скупчення людей, уникати обіймів, поцілунків і рукостискань, частіше провітрювати приміщення і робити вологе прибирання із застосуванням дезінфікуючих засобів. Обов’язково дотримуйтеся правил особистої гігієни, часто мийте руки з милом, не торкайтеся очей, носа, рота немитими руками. І, звичайно ж, не перевтомлюйтеся і повноцінно харчуйтеся.

Валентина ТКАЧЕНКО,

завідувач Фастівського міжрайонного відділу

лабораторних досліджень ДУ «Київський ОЛЦ МОЗ України»,

лікар-епідеміолог, Заслужений лікар України.