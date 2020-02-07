ЧИ ГОТОВІ ВИ ВЗЯТИ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ НА СЕБЕ?

Кожний із нас прагне жити у суспільстві радісному, доброму, безпечному… але суспільство – це кожний із нас. Що ми зробили сьогодні, щоб в нашому суспільстві було краще жити всім?Впродовж січня працівниками Макарівського відділення поліції зафіксовано 71 адміністративне правопорушення у сфері безпеки дорожнього руху, з них 6 – керування транспортним засобом у стані алкогольного сп’яніння. За вказаний період на території району скоєно 20 дорожньо-транспортних пригод (7 – на автодорозі Київ – Чоп), з них 1 – з потерпілими, 1 особа загинула.

29 січня 2020 р. близько 17.30 водій легкового автомобіля допустив наїзд на пішохода гр. Н., 1950 р.н., який у стані алкогольного сп’яніння без світловідбиваючих елементів на одязі рухався по проїзній частині дороги.

З даними правопорушень у сфері безпеки дорожнього руху за грудень місяць можна ознайомитис тут.

Макарівське ВП Ірпінського ВП

ГУНП в Київській області.