БЛАГОУСТРІЙ ВЛАСНИМИ РУКАМИ

2 лютого в с. Северинівка з’явилася перша автобусна зупинка! Залишаючись три роки без бюджетних коштів, у Северинівці Копилівською сільською радою не робиться нічого. Жителі давно взяли ініціативу в свої руки, розвиваючи Северинівку власними силами.

Цього року першою реалізованою ідеєю мешканців стала зупинка громадського транспорту. Наші сусіди з Колонщини та Миколаївки, запропонували допомогу у виготовленні та встановленні лавочки. А жителі Северинівки зібрали необхідну суму для підготовки майданчика з відведенням дощової води. На місці старої зупинки було прибрано стару колоду, закуплений щебінь, підрізаний асфальт у рівень, встановлена опалубка, зроблено відведення води, залитий бетон. На всі ці роботи знадобилося немало сил і часу як жителів, так і сусідів з Миколаївки та Колонщини! 2 лютого своє почесне місце зайняла дерев’яна лавочка! Дякуємо краєзнавцям Євгену Букету та Віталію Гедзу за історичні факти! Дякуємо майстру Олександру Гусєву за його роботу! Це не просто лавочка, це витвір мистецтва, зроблений звичайною бензопилою, з окремо підібраним шрифтом напису. Дякуємо всім, хто брав участь, фізично і фінансово! Жодної бюджетної копійки не витрачено!

Мешканці Северинівки.