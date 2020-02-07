А ВАС ЦІКАВИТЬ ЗВІТ ВАШОГО ГОЛОВИ ЧИ ДЕПУТАТА?

Про звітність обранців… У минулому номері нашої райони було опубліковано звіт Ніжиловицької сільської голови Ольги Поливач. Це той приклад, на який можна рівнятись. Зі звітом можуть ознайомитись читачі, і ті ж виборці, надалі можуть надати відповідну оцінку своїм обранцям. Що ж стосується звітності голів та депутатів, то є відповідні закони.

Закон України «Про статус депутатів місцевих рад», а саме ст. 16. Звіти депутата місцевої ради перед виборцями та зустрічі з ними. Один з пунктів, доречі, передбачає, що звіти і зустрічі депутатів місцевої ради з виборцями висвітлюються засобами масової інформації. Також потрібно згадати і про голів, Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні», а саме ст. 42 Повноваження сільського, селищного, міського голови пункт 6 передбачає, що при здійсненні наданих повноважень сільський, селищний, міський голова є підзвітним, підконтрольним і відповідальним перед територіальною громадою, відповідальним – перед відповідною радою, а з питань здійснення виконавчими органами ради повноважень органів виконавчої влади – також підконтрольним відповідним органам виконавчої влади.

Сільський, селищний, міський голова щорічно звітує відповідно сільській, селищній, міській раді про здійснення державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності виконавчими органами відповідної ради. А пункт 7 цієї статті передбачає, що сільський, селищний, міський голова не рідше одного разу на рік звітує про свою роботу перед територіальною громадою на відкритій зустрічі з громадянами. На вимогу не менше половини депутатів відповідної ради сільський, селищний, міський голова зобов’язаний прозвітувати перед радою про роботу виконавчих органів ради у будь-який визначений ними термін. Що ж стосується звітності, то на таких зустрічах виборці можуть депутатам та головам ставити питання, які їх найбільше хвилюють і отримати відповіді на них. Вважаю, що кожна така зустріч є корисною, як для виборців, так і для посадовців.

Також під час таких звітів, потрібно цікавитись і планами на майбутнє, стратегіями розвитку, планом залучення інвестицій, питаннями екологічної безпеки тощо. Згадую слова свого шкільного вчителя, який сказав чудову фразу: «Будь-якого голову можна оцінювати лише за одним показником – кількість залучених інвестицій!».

Тому, запрошуємо депутатів обласної та районної рад, а також сільських та селищних голів розміщувати на сторінках газети свої звіти. Зі свого боку надамо безкоштовний майданчик (площу) для звітів. Звертаюсь і до читачів: а Вас цікавить звіт вашого голови чи депутата?

Далі буде…