ПРО МІСЦЕВІ ГАЗЕТИ …

Чи існуватимуть газети завтра? Чи через рік або через 10 років? Тендеції на ринку друкованих засобів масової інформації в усьому світі невтішні, міжнародні аналітики говорять про існування газет в найближчі 10 – 15 років. В Україні вже зникли відомі газети.

Вимирання друкованих видань йде своїм шляхом, їхнє місце посідають електронні видання і це є нормально. Питання лише в тому: чи газети поступово, дотримуючись світових тенденцій, відмирають, чи їм «допомагають» зникнути?Давайте розглянемо місцеві видання. Від газет відмовляються постійні читачі. Як передплачувати газету, якщо її не можуть доставити? Тут можна навести приклад по діяльності поштових відділень, в тому числі, і в нашому районі. До даного питання потрібно підійти більш гґрунтовно, зважено. Проаналізувати: тиражі місцевих друкованих ЗМІ за період 2014–2020 рр.; дані по діяльності відділень за це й же період; укомплектованість штатів працівників поштових відділень та їхню заробітну плату. Такий аналіз нам зможе наочно показати: чи є зв’язок між падінням тиражів, заробітною платою працівників пошти та відсутністю доставки преси. І лише після цього аналізу можна буде зрозуміти чи це дійсно реформа.

Далі буде …