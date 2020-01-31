МОЄ ЖИТТЄВЕ ТА ПЕРЕДВИБОРЧЕ ГАСЛО: «РОЗУМ! СПРАВЕДЛИВІСТЬ! ЗА СЛОВОМ – ДІЛО! РЕЗУЛЬТАТ!»

Ось так і працюю на посаді сільського голови з листопада 2015 року вже п’ятий рік. За цей період, завдячуючи зусиллям депутатів округів, членів виконкому та небайдужих громадян багато чого зроблено на благо жителів села і для майбутнього покоління.

Наше село порівняно не велике, налічує приблизно 600 чоловік дорослого населення та 144 дітей віком до 18 років. А також проживають власники дачних будинків. На території нашого села є велика, впорядкована, красива школа, сільська рада, поштове відділення, сільський клуб, бібліотека і ФАП. На території села розміщені та працюють приватні пилорами, Ніжиловицьке лісництво, приватні магазини й кафе.

Основними наповнювачами бюджету є платники різних видів податків, які зареєстровані на території нашого села. Головні серед них це:

– Ніжиловицьке лісництво;

– приватні підприємці, які працюють на території села, єдиний податок, оренда за приміщення, акциз;

– фізичні та юридичні особи по сплаті податку на землю.

Виконана робота кожного року відповідає затвердженим пріоритетним завданням та у відповідності до перспективного плану роботи виконкому. Так, у першому кварталі 2019 року було надано з сільського бюджету субвенцію відділу освіти Макарівської

райдержадміністрації для встановлення вікон у Ніжиловицькому НВО «Загальноосвітня школа І– ІІІ ступенів – дитячий садок».

Виділено кошти на благоустрій сільського кладовища, а саме: замінені старі та встановлені додаткові металеві ворота. Встановлено освітлення вулиць Новодністровська та Чернівецька: виготовлено технічні умови і встановлено лічильник, виготовлено проектно-кошторисну документацію, виконано монтаж лінії та встановлено освітлювальні лампи. На даний час виготовляється технічне рішення для підписання договору на постачання електроенергії з ТОВ «Київська обласна ЕК».

Постійно проводиться благоустрій території села і сільського кладовища. Протягом року затверджується план заходів на проведення двомісячника благоустрою тричі на рік: весною, до святкування Дня села та восени. У виконанні заходів з благоустрою беруть участь працівники сільської ради, клубу, бібліотеки, ФАПу, пошти, учні місцевої школи, вчителі, технічні працівники, депутати сільської ради, члени виконкому та небайдужі місцеві жителі й підприємці, котрі працювали на території села.

Після чотирьох років роботи можу з упевненістю сказати, що зараз чистоту ми підтримуємо. В належному стані перебувають місця поховань загиблих та закатованих людей у роки Другої світової війни, пам’ятні знаки невідомих воїнів, партизан; парки, місця відпочинку: спортивний та дитячий майданчики; територія прилегла до приміщень сільської ради, ФАПу, бібліотеки. Зрізані аварійні дерева, встановлені бетонні паркани у центрі села. Постійно проводиться благоустрій по округах, на

присадибних ділянках і прибудинкових територіях.

Упродовж 2018–2019 років впроваджуємо систему розподілу твердих побутових відходів від населення. На території села встановлені дерев’яні баки для пластику скла, металу, плівки та паперу. Проводиться інформаційнороз’яснювальна робота серед населення щодо поводження з відходами: зменшення використання поліетиленової упаковки, різних видів пластику, формування компостних ям для органічних відходів, розподіл відходів для вторинної переробки.

Торік проводилась робота щодо оформлення документації на виготовлення права комунальної власності будівель, що перебувають на балансі Ніжиловицької сільської ради. Надано дозвіл на розробку технічної документації із землеустрою щодо проведення інвентаризації земель комунальної власності Ніжиловицької сільської ради. Рішенням сесії Ніжиловицької сільської ради затверджено програму «Турбота», яка дає змогу проводити виплати на лікування тяжко хворих людей, постраждалим від пожежі, учасникам АТО. За останні чотири роки виплачено близько 140 тисяч гривень з місцевого бюджету. Завдяки опікунській раді, яка створена та діє при сільській раді, відбувається постійне відвідування багатодітних сімей, одиноких матерів, сімей, які мають складні життєві умови та сімей, де є діти під опікою.

При сільській раді постійно працює комісія земельних відносин, яка постійно розглядає заяви, що надійшли від громадян, робить виїзди та огляд земельних ділянок. Разом з спеціалістом-землевпорядником підготовляються листи-попередження землевласникам, які не обробляють свої земельні ділянки, контролюють виконання наданих зауважень. Постійно проводиться робота з контролю за сплатою податків на землю, виявляються нові платники, ведеться робота з боржниками.

На належному рівні проводиться у селі культурно-масова робота, відзначення знаменитих дат, святкових днів, заходів:

– організовано та проведено захід до 100-річчя з дня народження поета-земляка О.М. Підсухи, відвідали могилу письменника на Байковому кладовищі;

– відбулося святкування Дня села, міжнародного дня 8-го березня, Івана Купала, Новорічне свято;

– відзначені день примирення 9-го травня, День захисника України.

Торік проведено 8 засідань сесії Ніжиловицької сільської ради та 12 засідань виконавчого комітету, на яких вирішувались нагальні питання життєдіяльності села, виносились відповідні рішення, затверджувались пріоритетні завдання роботи сільської ради і перспективний план робіт виконавчого комітету.

Маємо плани і на 2020 рік, які затверджені на сесії Ніжиловицької сільської ради:

– підтримка благоустрою території села та сільського кладовища;

– розпочати виготовлення відповідної документації на встановлення вуличного освітлення вулиці Петрівської;

– озеленення території загального користування, облаштування дитячого майданчика додатковими установками;

– встановлення паркану біля парку ім. Колоса та дитячої площі по вул. Підсухи;

– виділення грошової субвенції для нагальних потреб Ніжиловицького НВО;

– облаштування території для торгівлі;

– поновлення експертного висновку на капітальний ремонт проїжджої частини вул. Петрівської для передачі КОДА на вирішення питання співфінансування робіт;

– реконструкція східців біля сільського клубу.

Звичайно, виконання усіх цих завдань пропорційно залежить від наповнення коштами сільського бюджету.

Ольга ПОЛИВАЧ,

Ніжиловицький сільський голова.