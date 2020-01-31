МАКСИМУМ ЗУСИЛЬ, МІНІМУМ ЗАТРАТ – Є І РЕЗУЛЬТАТ!

Минулого року на шпальтах нашої газети була інформація про утеплення поштового відділення «Укрпошта» в Чорногородці. «Макарівські вісті» завітали до відділення, щоб більш детально дізнатися, що саме було зроблено.

Зайшовши до поштового відділення, мені стало зрозуміло, про що саме йшла мова. Начальник Чорногородського поштового відділення «Укрпошта» – листоноша Ганна Ющенко люб’язно розповіла, як все відбувалося і як їй працюється.

– Поштове відділення працює вже тривалий час лише два дні на тиждень – вівторок і п’ятниця, – говорить Ганна Миколаївна. – За ці два дні потрібно встигнути зробити ту ж саму роботу, що й за п’ять робочих днів. Після того, як звільнився мій попередник, стояло питання про закриття відділення, якщо не знайдеться новий начальник відділення. На той час я працювала листоношею. Роботу знала, тож погодилася обійняти цю посаду. До того ж, добре розумію, що у селі повинно функціонувати поштове відділення, адже не всі можуть оплачувати комунальні послуги у райцентрі чи через Інтернет.

– Розкажіть трохи більш детально, як відбувалось утеплення Вашого робочого місця?

– Неодноразово мали розмову із сільським головою, аби вирішити питання щодо опалення відділення. Так як воно має електричне опалення, сільський голова запропонував відокремити робочу зону від загальної. Віктор Логвиненко розповів про свій задум. Погодилася. Деякий час за його підтримки збиралися необхідні матеріали. А потім самостійно зробили перегородку.

– Можете порівняти умови праці до та після реконструкції?

– Нині обігріти робоче місце стало легше. Раніше, прийшовши на роботу, сиділа одягнена, немов капустина… Під час письма руки замерзали. Нині ж, верхній одяг спокійно можу зняти, одягнути теплу безрукавку й працювати. Сказати, що у відділені стало дуже тепло – не можу, проте стало більш комфортніше й тепліше, це однозначно. Максимум зусиль, мінімум затрат – і є результат! Односельці, завітавши до відділення, говорили: «Молодці, що так зробили, ми прийшли на 10–15 хвилин та й пішли. А тобі тут працювати цілий день!».

Марина ІЛЬЧЕНКО.