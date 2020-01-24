ВШАНУВАЛИ «КІБОРГА»

Уже традицією для мешканців Пашківки стало вшановувати 21 січня свого «кіборга» Руслана ПРИСЯЖНЮКА. У цей день у Пашківській школі зібралися вчителі та учні, місцеві мешканці.

Відкрила захід Ольга Кравчук, яка розповіла про видання книги з серії «Пам’ять Нації» та про плани встановити в парку пам’ятний знак. Хвилиною мовчання присутні вшанували всіх полеглих захисників України. Т.в.о. директора школи Таміла Запотічна розповіла присутнім про шкільний ярмарок, з якого і розпочався збір коштів на книгу. Ведуча заходу Анна Литвин ознайомила гостей з біографією «Шамана-кіборга». Директор районного музею Віталій Гедз, укладач книги про Руслана Присяжнюка коротко розповів про серію книг. Та побіжно ознайомив зі змістом книги про «Шамана-кіборга».

Головний редактор газети «Культура і життя» Євген Букет познайомив учасників заходу з новинками книжкового світу, які розповідають про боротьбу українців за свою незалежність. Видавець Олег Філюк розповів мешканцям Пашківки про зародження серії книг «Пам’ять Нації» і наголосив, що такі серії мають створюватися, щоб у нашій історії не було поняття «невідовий солдат».

Також учасники заходу побачили й почули музичні, танцювальні та поетичні номери у виконанні аматорського колективу «Горлиця» (керівник Валентин Шаменко), вокального колективу «Цвіт калини» (керівник Валентин Шаменко), дитячого вокального колективу «Козачата» (керівник Ганна Маковська), танцювального колективу «Ритм – Х» (керівник Оксана Зарубіна) та учнів Вікторії Трикіши, Анни Манченко, Любові Воробей, Дарини Яковенко, Вікторії Фомін. Насамкінець всіх присутніх Віталій Гедз та учасник бойових дій Микола Трикіша ознайомили з виставкою «Блок-пост Пам’яті. Макарівщина». Закінчився День вшанування Руслана Присяжнюка покладанням квітів до його могили.