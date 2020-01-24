ЩО ТАКЕ ПРОБАЦІЯ?

Пробація — це система наглядових та соціально-виховних заходів, що застосовуються за рішенням суду та відповідно до закону щодо засуджених, виконання певних видів кримінальних покарань, не пов’язаних із позбавленням волі, та забезпечення суду інформацією, що характеризує обвинуваченого.

Пробація України – можливості для змін! Це слоган пробації України, який містить багатогранну філософію таких можливостей: від зміни правосвідомості та життя окремого правопорушника, зміни підходів до реабілітації правопорушників, прав жертв правопорушення та інтересів громади – до зміни суспільства і держави у цілому.

Основними завданнями Макарівського районного відділу філії Державної установи «Центр пробації» у м. Києві та Київській області відповідно до діючого законодавства є:

– підготовка досудових доповідей щодо обвинувачених;

– здійснення нагляду за засудженими до покарань у виглядіі позбавлення права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю, громадських робіт, виправних робіт, особами, яким покарання у вигляді обмеження волі або позбавлення волі на певний строк замінено покаранням у вигляді громадських робіт або виправних робіт, особами, звільненими від відбування покарання з випробуванням, звільненими від відбування покарання вагітними жінками і жінками, які мають дітей віком до трьох років;

– виконання певних видів покарань, не пов’язаних із позбавленням волі;

– направлення до виправних центрів засуджених до обмеження волі для відбування покарання;

– реалізація пробаційних програм стосовно осіб, звільнених від відбування покарання з випробуванням;

– проведення соціально-виховної роботи із засудженими;

– здійснення заходів з підготовки осіб, які відбувають покарання у вигляді обмеження волі або позбавлення волі на певний строк, до звільнення;

– реалізація інших заходів, спрямованих на виправлення засуджених та запобігання скоєння ними повторних кримінальних правопорушень.

ПЕРЕВАГИ ПРОБАЦІЇ

1. Для особи, яка скоїла правопорушення:

– можливість змінитись без перебування у місцях позбавлення волі (ізоляції від суспільства), підтримка на шляху до змін;

– збереження сімейних стосунків та зв’язків у громаді;

– збереження роботи й житла;

– позитивний соціальний ефект: особа не втрачає соціальних зв’язків та має шанс створити сім’ю.

2. Для суспільства:

– убезпечення громади від скоєння повторних злочинів;

– справедливе здійснення правосуддя: баланс між карою за скоєння: правопорушення, відшкодуванням завданої шкоди та інтересами членів суспільства.

3. Для держави в цілому:

– зниження злочинності;

– зниження кількості ув’язнених осіб;

– позитивний економічний ефект: утримання правопорушника у місцях позбавлення волі набагато дорожче для держави, ніж перебування його на пробації, а також, залишаючись у суспільстві, особа не втрачає роботу та сплачує внески у держбюджет;

– дотримання міжнародних стандартів.

Провівши аналіз роботи пробації у порівнянні з 2018 роком, можна побачити позитивну динаміку змін саме у напрямку зменшення рецидивної злочинності. Так, у 2018 році підобліковими Макарівського районного відділу з питань пробації було скоєно 5 повторних кримінальних правопорушень різного виду тяжкості, проте у 2019 році повторні правопорушення скоєно 3 особами, що на 40 % менше, ніж у 2018 році. Хоча слід зауважити, що кількість самих підоблікових зросла: у 2018 році – 64 особи, у 2019 – 88 осіб.

Макарівський РВ з питань пробації.