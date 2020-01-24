НА ДОРОГАХ МАКАРІВЩИНИ
Січень 24, 2020
Впродовж 2019 року працівниками Макарівського відділення поліції зафіксовано 1022 адміністративних правопорушень у сфері безпеки дорожнього руху, з них 109 – керування транспортним засобом у стані алкогольного сп’яніння.
За вказаний період на території району скоєно 354 дорожньо-транспортні пригоди (119 – на автодорозі Київ – Чоп), з них 77 – з
потерпілими, 85 осіб травмовано, 33 – загинули.
Загинули люди віком від 16 до 76 років, серед них – 2 неповнолітніх. Тілесні ушкодження отримали особи віком від 3 до 78 років, серед них –13 неповнолітніх.
За видами ДТП кваліфіковано як:
139 – зіткнення;
103 – наїзд на перешкоду;
66 – наїзд на транспортний засіб, що стоїть;
18 – наїзд на пішохода;
5 – наїзд на велосипедиста;
5 – перекидання;
5 – наїзд на тварин;
3 – падіння вантажів.
Макарівське ВП Ірпінського ВП
ГУНП в Київській області.