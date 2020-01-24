ДЕНЬ ЗНАЙОМСТВА

Минулої середи учні Комунального закладу «Макарівський багатопрофільний ліцей» познайомились із представниками Національного авіаційного університету (НАУ).

Директор Центру допрофесійної підготовки Навчально-наукового інституту інноваційних освітніх технологій НАУ, кандидат педагогічних наук, член Національної спілки письменників України Тетяна Петровська розповіла школярам про університет, інститути, факультети, спеціальності. Окрім цього, школярі дізналися, що на базі університету проводяться учнівські дослідження, консультування та рецензування робіт Малої академії наук, наукові лекції та практичні заняття на тренажерах і в лабораторіях, засідання відділення МАН, підготовка до ЗНО. Також вони почули про літню школу, яка діє на базі НАУ, де учні не лише відпочивають, спілкуючись з іншими учнями у середовищі вищої школи, а й беруть активну участь у заняттях з різних галузей знань.

Ліцеїстів запросили на «День відкритих дверей» разом з батьками, друзями. Школярам було цікаво послухати про ВНЗ, познайомитись ближче з його викладачами. Можливо, саме ця зустріч для декого з них буде знаковою. Всі учні розуміють, що невдовзі перед ними стане питання: яку професію вибрати, який ВНЗ обрати. Всі вони чудово розуміють, що, здобувши вишу освіту, перед ними відкриється більша перспектива у майбутньому. На завершення зустрічі Тетяна Петровська декламувала свої вірші, котрі увійшли до збірки поезії «Відкритий урок».

Марина ІЛЬЧЕНКО.