ВВЕДЕНО НОВІ ПРАКТИКИ

Природа наділила людину п’ятьма органами чуття – це смак, нюх, слух, зір та дотик. Всі вони відіграють неабияку роль у нашому повсякденному житті. Коли хоча б один з них погіршується чи втрачається, тоді й змінюються «барви життя».

З віком у більшості людей погіршується зір. Однією з причин його погіршення в літніх людей це катаракта – помутніння кришталика. На превеликий жаль, диволіків, які можуть відновити прозорість кришталика, наразі не існує. Помутніння – це незворотна зміна протеїнів кришталика, від якої не можливо позбутися ані дієтою, ані спеціальним масажем, ані різноманітними народними методами. Нині в медицині діють оперативні практики, які допомагають позбавитись катаракти й повернути зір. Наприкінці минулого року в Комунальному некомерційному підприємстві «Макарівська центральна районна лікарня» разом із лікаремофтальмологом вищої категорії, доктором медичних наук, доцентом кафедри офтальмології Національного медичного університету імені О.О. Богомольця, хірургом-офтальмологом, спеціалістом медичного офтальмологічного центру «Зір 100%» Дмитрієм Жабоєдовим запровадили практику з проведення оперативних втручань із видалення катаракти з імплантацією штучного кришталика.

– Вже давно велися перемови з Дмитрієм Жабоєдовим, який має 20 років стажу, – сказав директор Макарівської ЦРЛ Олексій Кравець. – Аби зробити більш доступною цю процедуру для нашого місцевого населення, запропонували Дмитрію Геннадійовичу, проводити операції у нашій лікарні. Він погодився. Безкоштовно встановив у нашій лікарні необхідне обладнання на рівні Київських спеціалізованих клінік.

У лікарні встановлено факомашину з бінокулярним мікроскопом, а в поліклініці – рефрактометр для визначення достовірної гостроти зору. Однією з умов проведення таких операцій у нашій лікарні було те, що повинно бути не менше 6 бажаючих, так як до проведення оперативного втручання залучається низка медичних працівників, як із нашої лікарні, так і з медичного офтальмологічного центру.

За потребою населення такі операції проводитимуться десь 1 раз на місяць. Також хочу зазначити, що вартість проведення таких операцій у нашій лікарні, у порівнянні з приватними клініками, майже на 2 тисячі гривень менше. До того ж, не потрібно нікуди їхати. Всі огляди, підготовка й операції проводяться тут на місці. У лікарні операцію з видалення катаракти з імплантацією штучного кришталика зробили 12 особам літнього віку. Шість з них з Бородянського району і одна – із Києво-Святошинського. Вони дізналися від своїх лікарів-окулістів, що в Макарові проводитимуться такі оперативні втручання. Безкоштовно операцію зробили Ользі Радченко, яка 16 років відпрацювала в Мотижинській амбулаторії молодшою медичною сестрою.

– На ліве око бачу добре, – каже Ольга Яківна. – А праве не бачить зовсім. Погіршуватися зір розпочав десь 3–4 місяці тому. Коли була черговий раз на обстежені у лікаря-окуліста, мені порадили зробити операцію. Погодилася. Прожила 83 роки з нормальним зором, а тут різке погіршення, тож було важко. Й досі не звикла. Дасть Бог, після операції, зір відновиться й повернусь до свого звичного способу життя.

Пацієнтів готувили до операції завідуючий відділення анестезіології та реанімації, анестезіолог Анатолій Тесленко і лікар-окуліст Вікторія Богуш.

– Перед операцією пацієнтів оглядали терапевт, ЛОР, стоматолог, лікар-окуліст, лікар-анестезіолог, – розповів Анатолій Тесленко. – Також зверталась особлива увага й на загальний стан здоров’я.

– Оперативне втручання з видалення катаракти з імплантацією штучного кришталика в середньому триває десь півгодини, – додала Вікторія Олександрівна. – Але в залежності від складності операція може тривати й до однієї години.

Після оперативного втручання, пацієнти мали можливість залишитися на деякий час у лікарні. Або за власним бажанням, могли одразу повертатися до дому. Всім пацієнтам необхідно ретельно виконувати всі призначення лікаря. А також вони були попереджені про правила поведінки, про те, як доглядати за оком та коли потрібно прийти на контрольний огляд.

Марина ІЛЬЧЕНКО.