СИТУАЦІЯ НА ДОРОГАХ МАКАРІВЩИНИ

Повага до іншого починається з поваги до себе… і це не якісь красиві слова, а елементарні дії, спрямовані на збереження свого життя та здоров’я як фізичного, так і психологічного.

Впродовж грудня працівниками Макарівського відділення поліції зафіксовано 85 адміністративних правопорушень у сфері безпеки дорожнього руху, з них 5 – керування транспортним засобом у стані алкогольного сп’яніння. За вказаний період на території району скоєно 33 дорожньо-транспортні пригоди (7 – на автодорозі Київ – Чоп, з них 7 – з потерпілими, 8 осіб травмовано, 2 – загинули).

3 грудня 2019 р. о 10.00 водій вантажного автомобіля гр. З., 1965 р.н., допустив наїзд на дерево, в результаті чого загинув на місці події.

11 грудня 2019 р. водій легкового автомобіля гр. К., 1986 р.н., на нерегульованому перехресті не надав переваги в русі водієві мотоцикла гр. Л., 1990 р.н., що рухався по головній дорозі, внаслідок чого останній отримав тілесні ушкодження.

14 грудня 2019 р. близько 8.00 на автодорозі Київ – Чоп водій легкового автомобіля гр. М., 1982 р.н., допустив наїзд на відбійник з подальшим зіткненням з іншим легковим автомобілем. Водій першого автомобіля загинув на місці події, два пасажира цього ж авто були травмовані.

20 грудня 2019 р. о 16.05 в результаті ненадання переваги в русі транспортному засобу, що рухався по головній дорозі, були травмовані водії обох легкових транспортних засобів.

21 грудня 2019 р. близько 2.00 внаслідок наїзду на електроопору був травмований пасажир легкового автомобіля.

26 грудня 2019 р. о 21.45 пішохід гр. М., 1988 р.н., раптово вийшов на нерегульований пішохідний перехід та отримав тілесні ушкодження в результаті наїзду на нього легкового автомобіля.

29 грудня 2019 р. близько 16.30 травмувалась гр-ка Щ., 1997 р.н., внаслідок наїзду на відбійник під час керування автомобілем.

Макарівське ВП Ірпінського ВП ГУНП у Київській області.