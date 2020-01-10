ОБЛАДНАНО ЗА ВСІМА СУЧАСНИМИ СТАНДАРТАМИ

27 грудня відбулося відкриття оновленого Макарівського відділу обслуговування громадян Пенсійного фонду України. На відкритті установи були присутні голова правління Пенсійного фонду України Євгеній Капінус, в.о. голови Київської обласної ради Тетяна Семенова, начальник головного управління Пенсійного фонду України в Київській області Василь Фатхудінов, в.о. го-лови Макарівської райдержадміністрації Ірина Багінська, голова Макарівської районної ради Олександр Гулак, заступник голови Макарівської райдержадміністрації Іван Рознай, заступник голови Макарівської районної ради Олександр Цисаренко, Макарівський селищний голова Вадим Токар, начальник Макарівського відділення поліції Ірпінського ВП ГУНП у Київський області Олег Янчинський, начальник управління соціального захисту населення Макарівської райдержадміністрації Григорій Невмержицький та голова Макарівської районної організації ветеранів України Олександр Опанасенко. Василь Фатхудінов ознайомив присутніх з ходом проведених робіт, що передували відкриттю відділення.

– Наразі район отримав, – зазначив Василь Гайнулович, – повноцінний сучасний відділ обслуговування громадян Пенсійного фонду України, а ЦРД «Пролісок» Макарівської селищної ради додаткові групи, для малечі, де з 2000 року розміщувався відділ в одній з його частин.

Євгеній Капінус поцікавився у спеціалістів відділу, як їм працюється, чи є нарікання, побажання і у відповідь чув лише позитивні відгуки.

– Очевидно, що відкриттю передувала немала робота, витрачено багато сил. Але я впевнений, що це того було варте, – сказав Євгеній Валерійович. – В оновленому відділі ви вступаєте у Новий рік, тож сподіваюсь, що чутимете від відвідувачів лише хороші слова.

Нині Макарівське відділення обслуговування громадян Пенсійного фонду України обладнане за всіма сучасними стандартами, з використанням для підлоги тактильної плитки, моніторами з висвітлення необхідної інформації та електронної черговості відвідувачів тощо.

Марина ІЛЬЧЕНКО.