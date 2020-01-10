КУБОК ЗАЛИШИВСЯ В МАКАРОВІ

Наприкінці минулого року, 23 грудня в Макарівській дитячо-юнацькій спортивній школі відбувся VI Міжнародний турнір з настільного тенісу серед дітей та молоді з обмеженими фізичними можливостями, який присвячений пам’яті Герою України В’ячеславу Чорноволу та з нагоди Міжнародного дня людей з інвалідністю. Боролися за Кубок команди з Житомира, Білої Церкви, Сміли та Макарова. У змаганнях взяли участь не лише спортсмени з фізичними вадами, а й без них. Увійшовши до дюсш, відразу відчувалась надзвичайна атмосфера. Тут, з тенісними ракетками в руках, від малого до великого, вправно відбивали м’яч, боролися за кожне очко, і сет за сетом сильніші та вправніші наближалися до перемоги в турнірній таблиці. Турнір був надзвичайно цікавим, напруженим і, навіть можна сказати, професійним. Всі учасники змагань продемонстрували взаєморозуміння, чесну, дружню і професійну гру. Особливо привернула увагу наполегливість учасників з обмеженими можливостями, їх віра в свої сили і головне – вміння перемагати хвороби, посміхатись і вести активне спортивне життя.

– Вже втретє поспіль перехідний Кубок здобула команда з Макарова, – сказав голова громадської організації «Культурно-спортивне об’єднання інвалідів» Олександр Іськов. – Тож він назавжди залишиться тут, на славетній землі Данила Туптала. Що стосується наступного турніру, то він відбудеться на Черкащині в місті Сміла. До речі, В’ячеслав Чорновіл також народився

на Черкащині.

Нагороди переможцям вручали помічник народного депутата України Олега Дунди Павло Реган та помічник-консультант народного депутата України Олега Дунди Тетяна Олифіренко.

– Дуже приємно бачити, як ви, незважаючи ні на що, ведете активний спосіб життя, – зазначила Тетяна Іванівна. – Вашій завзятості, наполегливості, бажанню отримати від життя максимум можна позаздрити. Ви є прикладом для багатьох людей. Всіх вітаю – і переможців, і учасників. Адже головне не перемога, а участь. Сподіваюсь, це не останні змагання, в яких ви берете участь.

Чоловіки з інвалідністю

Павло Тарасенко (Макарів) – ІІ місце

Роман Прищепа (Макарів) – І місце

Жінки з інвалідністю

Яна Пузан (Сміла) – ІІІ місце

Дарія Борисова (Макарів) – ІІ місце

Тетяна Рудківська (Макарів) – І місце

Чоловіки

Олександр Жгут (Макарів) – ІІІ місце

Тимур Фролов (Біла Церква) – ІІ місце

Ілля Баура (Біла Церква) – І місце

Жінки

Марина Першко (Макарів) – ІІІ місце

Марина Трохимець (Біла Церква) – ІІ місце

Анастасія Дударєва (Біла Церква) – І місце

Хлопці

Назарій Гулак (Макарів) – ІІІ місце

Сергій Вдовиченко (Макарів) – ІІ місце

Максим Костюк (Макарів) – І місце

Дівчата

Ольга Зозуля (Макарів) – ІІ місце

Дарія Котвицька (Макарів) – І місце

Турнір відбувся за особливої підтримки народних депутатів України Ірини Верещук та Олега Дунди від політичної партії «Слуга народу». Також за підтримки члена партії «Народний рух України» Віктора Косарчука, Київської обласної організації профспілки працівників охорони здоров’я України, Київського обласного і Києва управління лісового та мисливського господарства, Макарівської райдержадміністрації, Макарівської селищної ради, Макарівського районного Будинку культури, магазину «Здвиж», маркета «Пчелка», ТОВ «Фора», ТОВ «Сосновський продукт», Рафаєлівської заправки Рівненської області, фірм «Біскотті» та «Аметист», ІП «Кока-Кола Беверіджиз Україна Лімітед».

Марина ІЛЬЧЕНКО.