Андрій ПАВЛОВСЬКИЙ: «НАША ПРОДУКЦІЯ ВИЗНАНА, ЯК В УКРАЇНІ, ТАК І В ЄВРОПІ»

В селі Маковище діє ТОВ «Пульс-А», директором якого протягом 12 років є Андрій Олегович Павловський. «М.в.» завітали на виробництво й поцікавилися їх роботою.

– Андрію Олеговичу, розкажіть, будь ласка, як створювалось товариство?

– Товариство «Пульс-А» зареєстроване у 2007 році. Було заявлено, що його основна діяльність – це виробництво джгутів електропроводів та шнурів мережних до електропобутової техніки. На той час у нас вже був досвід співпраці з провідними в Україні виробниками побутової техніки АТ «Група Норд» з м. Донецьк і ПрАТ «УКпостач» з м. Червоноперекопськ. Створюючи його, ми ставили за мету розширити коло споживачів нашої продукції. Для цього вивчили ринок і потреби потенційних споживачів, підготували бізнесплан. Для виробництва високоякісної, а значить високо конкурентної продукції, потрібне було й сучасне високотехнологічне обладнання. Для фінансування бізнес-проекту залучили інвесторів. Потрібно також було підготувати необхідні виробничі площі для розміщення виробництва. Ми звернулися до сільського голови с. Маковище Людмили Живаги (на той час) з проханням розглянути на черговій сесії питання про передачу в оренду частини будівлі колишнього дитячого садка, що вже тривалий час стояв пусткою, а також надати дозвіл на реконструкцію з добудовою виробничого цеху. Після отримання рішення сесії виготовили проектну документацію і провели капітальний ремонт приміщення. Під час ремонтних робіт встановлювали обладнання, закуплене в Німеччині.

– А яку саме продукцію виробляєте?

– Спеціалізуємося на виробництві електропроводів для побутових приладів. Зокрема, єврошнури виготовляємо для ПРАТ «Вінницький завод «Маяк» ТМ «Термія», підприємств «Купава груп», ТМ Saturn, підприємств торгової марки «Піраміда», Житомирського українсько-польського підприємства «Juka-Інвест», українсько-німецького підприємства «АтемФранк». Співпрацюємо також з невеликими підприємствами, такими як «Київспец 2000» (м. Чернігів), «Аквакомфорт» (м. Бровари). Забезпечуємо ці підприємства подовжувачами для різноманітної побутової техніки. Зокрема для холодильників, електрочайників, тепловентиляторів, конвекторів, кухонних витяжок, сушок для рушників. Свого часу виробляли електропроводи для автобусів Чернігівського автозаводу, спеціальний провід для автоматики в газових котлах (при несправній вентиляції, щоб котел вимикався).

– Де Ви закуповуєте матеріали для виробництва?

– Комплектуючі для шнурів отримуємо із-за кордону – з Німеччини, Італії. А провід закуповуємо тут, в Україні.

– Андрію Олеговичу, скажіть чи дотримуєтесь Ви високих європейських стандартів на виробництві?

– Так, звичайно. Наша продукція сертифікована на відповідність Європейським стандартам якості, адже побутова техніка, для виробництва якої використовується наша продукція, реалізується не лише на території України, а й за кордоном. Тож ми ретельно слідкуємо за якістю, постійно проводимо перевірку. Працівники дуже уважні. Якщо щось йде не так, одразу реагують. Будь-яка несправність, неточність одразу виправляється. Наша продукція визнана як в Україні, так і в Європі. Вона має український та європейський сертифікати і кожного року ми проходимо аудит, який підтверджує їх.

– Нині на Сході України тривають воєнні дії. Чи вплинули вони на діяльність вашого товариства?

– Звістка про військові дії на Сході країни сколихнула всю Україну. Як людина, я підтримую й шаную тих, хто ціною власного життя захищає цілісність нашої держави. Наше товариство надавало фінансову допомогу на закупівлю бронежилетів, а також перераховувало кошти на підтримку армії. Я, як керівник товариства, відчув, як ця ситуація зачепила нас і зі сторони підприємницької діяльності. Ми втратили частину замовників нашої продукції. В ті складні часи, все-таки, вдалося вистояти й втримати товариство на «плаву».

– Чи розширюєте Ви зону виробничої діяльності?

– Так. Нещодавно почали виготовляти подовжувачі. Реалізуємо їх у магазинах Макарова та Житомира. З впевненістю можу сказати, що це продукція європейської якості. Маю сподівання, що її гідно оцінять споживачі.

– Скільки людей працює на товаристві «Пульс-А»?

– Колектив товариства невеликий, проте дружний. На сьогодні у нас працює 10 осіб. З них – п’ять жінок, шестеро – це жителі с. Маковище. Всі вони молоді люди, котрі гарно опанували роботу з обладнанням. До речі, ми постійно проводимо навчання з системи якості.

– Товариство являється платником податку. Податки сплачуєте до Маковищанського місцевого бюджету?

– ТОВ «Пульс-А» є платником податку на загальних умовах. До держаного бюджету ми сплачуємо податок на додану вартість (ПДВ), податок на прибуток, єдиний соціальний внесок (ЄСВ). До Макарівського районного бюджету за 2018 рік було сплачено 297 тисяч гривень податку з доходів фізичних осіб.

– Андрію Олеговичу, скажіть, будь ласка, чи допомагаєте, підтримуєте ви соціальні сфери села?

– Наше товариство не стоїть осторонь життя села. Завжди відгукуємось на прохання допомоги сільського голови Богдана Живаги. Не відмовляємо і директору Маковищанського НВО «ЗОШ І-ІІ ступенів – дитячий садок» Вікторії Чернявці. Допомагали в ремонті приміщення дитячого садка. Неодноразово фінансово підтримували місцеву футбольну команду. Також брали участь в проведенні освітлення сільського ставу. Я, як колишній випускник Маковищанської школи, розумію, що з часом щось застаріло, зламалось. Й не завжди за державні кошти вдається вчасно оновити, замінити. Тож завжди йдемо назустріч, допомагаємо. Адже це все робиться для дітей, для майбутнього нашого покоління.

– Дякую Вам за розмову.

– І Вам спасибі що завітали на наше виробництво.

Спілкувалася Марина ІЛЬЧЕНКО.