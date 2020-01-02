ПІДСУМКИ 2019 року

Протягом 2019 газета «Макарівські вісті» продовжувала проходити шлях покращення разом з нашими читачами. Ми стаємо кращими не на словах, а на ділі. Хочемо розділити радість результатів з нашими друзями!

За цей рік розширилась кількість наших рубрик та збільшилась кількість тематик, у яких ми працюємо.

Ми продовжуємо працювати над політичними, історичними, спортивними, освітніми, соціальними і культурними темами, також працює у повноцінному режимі офіційний сайт газети, facebook-сторінку. Крім того з’явилась можливість читати щоденні новини від «Макарівських вістей» у telegram-каналі.

Насамперед у 2019 р. було змінено дизайн газети. Постійні читачі помітили зміну логотипу та шрифту на шпальтах нашого видання.

У цьому році ми поновили рубрику «Новини з населених пунктів». Від тепер кожне село чи селище району має можливість поділитися своїми новинами на шпальтах видання.

На сторінках газети у 2019 були постійними рубрики «Демографічна ситуація», «Кримінальна ситуація», «Безпека дорожнього руху».

Протягом 2019 року нами було випущено 51 номер щотижневої газети. На шпальтах газети подано понад 25 розмов з цікавими людьми. Всіх їх ви можете прочитати як в газеті так і на наших ресурсах.

Ми не зупиняємося на цьому, у плани на 2020 рік ще більш прогресивні!

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