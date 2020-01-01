РІК У ФОТО: ЗГАДУЄМО 2019-й В МАКАРОВІ ТА РАЙОНІ

Розпочався новий 2020 рік. «Макарівські вісті» згадують найяскравіші події року, що минає, через об’єктив фотокамери. Гайда згадувати із нами!

СІЧЕНЬ

У перший місяць 2019 р. світ побачила книга спогадів уродженця Пашківки Володимира ПОКОТИЛА «Лицарі золотого тризуба». Книга перебувала в різних видавництвах з жовтня 2013 р. І лише завдяки зусиллям Євгена Букета у січні 2019 р. вона була нарешті видана.

ЛЮТИЙ

Мешканка Копилова Вікторія ГУЦАЛЮК у ваговій категорії до 27 кг стала чемпіонкою Європи з тхеквондо WT. Наша землячка у фіналі з рахунком 26:16 перемогла суперницю із Греції.

БЕРЕЗЕНЬ

За результатами чотирьох заключних матчів володарем Кубка пам’яті Андрія Зарицького з міні-футболу став ФК «ЛЮДВИНІВКА». Турнір стартував наприкінці 2018 р., але із-за ранніх снігопадів був завершений лише у березні 2019 р.

КВІТЕНЬ

У Макарові по вул. Шляхетській було проведено капітальний ремонт водопроводу.

ТРАВЕНЬ

Вихованці дитячої студії «1+2» спільно з керівником Тетяною Мельник, за сприяння Макарівської селищної ради в рамках ХІХ Всеукраїнського конкурсу учнівських робіт «Історія та уроки Голокосту» ім. І.Б. Медвинського здобули друге місце. Учні Макарівської гімназії Ігор НЕГОДА та Марія КОРІВНИК представляли на конкурсі відеороботу про Голокост в Макарові «Особлива мішень для нацистів».

ЧЕРВЕНЬ

15 червня збірна України стала чемпіонами світу з футболу серед юніорів. Свою перемогу хлопці присвятили пам’яті екіпажу літака Ан-30б, збитого над Слов’янськом 6 червня 2014 р. В екіпажі літака був наш земляк Олексій ПОТАПЕНКО.

ЛИПЕНЬ

21 липня відбулися позачергові вибори до Верховної Ради України. За їхніми результати на ОВК № 91 перемогу здобув представник партії «Слуга народу» Олег ДУНДА.

СЕРПЕНЬ

4 серпня СК «ЮНІОР», перемігши на своєму полі ФК «Джуніорс» (Шпитьки), вийшов до півфіналу Кубка Київщини з футболу. Проте пробитися до фіналу нашим землякам не вдалося.

ВЕРЕСЕНЬ

На початку осені передчасно помер директор Забуянської ЗОШ Іван КОШМАН.

ЖОВТЕНЬ

Жовтень вийшов багатим на концертні події. 5 жовтня макарівчани відзначили День народження свого містечка. А 13 жовтня в Панському парку вшанували Захисників України та провели фестиваль патріотичної пісні «Встань, козацька слава!».

ЛИСТОПАД

10 листопада раптово із-за зупинки серця помер тренер, засновник СК «Арсенал» Василь СИМОНЕНКО.

ГРУДЕНЬ

У останньому місяці 2019 р. активістами з Наливайківки було перекрито в’їзд до сміттєзвалища і над Макарівщиною повисла загроза сміттєвого колапсу.