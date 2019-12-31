ШАНОВНІ НАШІ ЧИТАЧІ!

Вітаємо вас із прийдешнім Новим роком та Різдвом Христовим!

Бажаємо, аби 2020-й пройшов під знаком миру і добра, любові та поваги, щоб ставроком чистих помислів і добрих справ! Здоров’я вам і впевненості у власних силах!

Ми щиро вдячні за те, що упродовж усього року ви були разом з нами. Усім колективом ми наполегливо працювали над тим, аби зробити «Макарівські вісті» цікавішими, сучаснішими і, насамперед, потрібними вам. Ми щиро вдячні нашим рекламодавцям, які стали надійними партнерами і помічниками!

Бажаємо міцного здоров’я, щастя, натхнення в роботі, успіхів у всіх добрих починаннях та надії на краще майбутнє. Хай Новий рік принесе добробут та благополуччя у ваші сім’ї, мир та затишок у ваш дім, достаток та радість у ваші родини. Шановні друзі! Залишайтеся і в наступному році з нами! Обіцяємо не підвести і зробити усе можливе, аби на сторінках видання ви знайшли цікаві та корисні матеріали з життя нашого краю.

Веселих та щасливих свят у родинному колі!