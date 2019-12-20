УНІКАЛЬНА ВИСТАВКА У ПАЛАЦІ КИРИЛА РОЗУМОВСЬКОГО

З нагоди 350-річчя з дня заснування гетьманської резиденції у м. Батурин два провідні заповідники — Національний Києво-Печерський історико-культурний заповідник та Національний заповідник «Гетьманська столиця» – об’’єдналися в унікальному виставковому проекті «Батурин гетьманський: культурно-релігійний вимір українського державотворення».

53 роки Батурин гідно виконував функції столичного міста Гетьманщини. Однак духовним центром завжди залишався Київ та Києво-Печерська лавра. Церква й церковні діячі були тим містком, що єднав звичайних українців, козацьку старшину та гетьманів.

Тісна співпраця очільників козацької держави із культурно-релігійним цвітом нації сприяла бурхливому розвитку мистецтва, науки, книгодрукування. XVII–XVIII ст. по праву вважають одним із найяскравіших періодів в історії України. До сьогодні збережені шедеври того часу, які засвідчують усім нам велич гетьманської держави.

Найкращі зразки культурно-релігійного мистецтва ХVІІ–ХІХ ст. із фондів Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника наразі представлені в єдиному на теренах України гетьманському палаці Кирила Розумовського. Ці експонати допомагають розкрити державницьку діяльність батуринських гетьманів через призму співпраці з релігійною елітою Гетьманщини — Лазарем Барановичем, Варлаамом Ясинським, Йоасафом Кроковським, Стефаном Яворським та Димитрієм Ростовським.

Виставковий проект – це ваш шанс на власні очі побачити УНІКАЛЬНУ пам’ятку золотарського шитва Воздух «Не ридай мене, мати» 1689 р. (див. фото), дарунок матері Івана Мазепи, Магдалини Успенському собору Києво-Печерської лаври, а також шедеври гаптування сріблом та золотом XVII ст.

Чекаємо на вас з 10 до 17.30 в палаці гетьмана України Кирила Розумовського, м. Батурин!

Виставка діятиме до листопада 2020 р.

Тетяна ОКСІНЬ,

науковий співробітник

НІКЗ «Гетьманська столиця».