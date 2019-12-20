НОВИНИ З ЛИПІВКИ

Встановлено автобусну зупинку

У с. Липівка завершили встановлення нової зупинки громадського транспорту. Раніше люди змушені були чекати автобус під сонцем та дощем. Дуже приємно, що встигли встановити зупинку до снігопадів, щоб селянам було де сховатись від холодного вітру в очікуванні транспорту. Зупинка була встановлена за сприяння компанії «HarvEast».

Директор компанії Олексій Остапенко дякує сільській раді с. Липівка за допомогу у реалізації цього невеликого, але дуже важливого проекту. І сподівається, що він стане початок співпраці компанії «HarvEast» та сільської ради с. Липівка.