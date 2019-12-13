НОВИНИ З ЛИПІВКИ

Відновлено вуличне освітлення

По вулицях Садова, Дружби, Коцюбинського деякий час було відсутнє вуличне освітлення. За фінансової підтримки приватного підприємця Володимира Гребенюка, товариства «Українські печериці», сільськогосподарського кооперативу «Липівський», товариства «Сат Агро» та небайдужих місцевих жителів на цих вулицях завершуються ремонтні роботи з відновлення вуличного освітлення. Замість ламп розжарювання встановлюють енергозберігаючі. До речі, на інших вулицях села раніше поступово було проведено заміну звичайних ламп на енергозберігаючі.

Експеримент

Великої популярності набуває встановлення вуличного освітлення на сонячних батареях. Адміністрація сільської ради вирішила спробувати встановити таке освітлення на території села. На це з місцевого бюджету виділено майже 100 тис. грн. Вуличне освітлення, що працює на сонячних батареях, встановлять в селі по вулицях Нова та Плевако, а також в Лозовику.

Благоустрій

Щороку в селі проводяться різноманітні роботи з благоустрою. Не залишаються осторонь й кладовища в Липівці та Лозовику. Тут регулярно вирізають аварійні дерева, кущі, впорядковують одинокі могили. Цьогоріч з місцевого бюджету виділено трохи більше 55 тис. грн на встановлення огорожі на кладовищі в Лозовику. Роботи з огородження вже розпочаті.

Марина ІЛЬЧЕНКО.