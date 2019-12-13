«КАНОНІРИ» ЗНОВУ НА ВИСОТІ!
Грудень 13, 2019
7 грудня в Києві відбувся Відкритий чемпіонат Дніпровського району з кіокушин карате для початківців 6–9 років, в якому взяли участь каратисти-початківці з СК «Арсенал» (Макарів).
Наші земляки показали наступні результати:
Роман Сомко – ІІІ місце;
Микола Батюк – ІІ місце;
Назар Поліщук – ІІ місце;
Олег Гіляровський – І місце;
Олександра Поліщук – І місце;
Ілля Меркотан – І місце;
Артур Черевач – І місце (тренер В. Крикун).
Вітаємо юних спортсменів і бажаємо подальших спортивних успіхів та перемог! Також дякуємо юному тренеру Олегу Крамаренку за підготовку спортсменів і зичимо не зупинятися на досягнутому!
СК «Арсенал».