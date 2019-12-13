«КАНОНІРИ» ЗНОВУ НА ВИСОТІ!

7 грудня в Києві відбувся Відкритий чемпіонат Дніпровського району з кіокушин карате для початківців 6–9 років, в якому взяли участь каратисти-початківці з СК «Арсенал» (Макарів).

Наші земляки показали наступні результати:

Роман Сомко – ІІІ місце;

Микола Батюк – ІІ місце;

Назар Поліщук – ІІ місце;

Олег Гіляровський – І місце;

Олександра Поліщук – І місце;

Ілля Меркотан – І місце;

Артур Черевач – І місце (тренер В. Крикун).

Вітаємо юних спортсменів і бажаємо подальших спортивних успіхів та перемог! Також дякуємо юному тренеру Олегу Крамаренку за підготовку спортсменів і зичимо не зупинятися на досягнутому!

СК «Арсенал».