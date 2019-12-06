ЗЕМЛЯ РИДАЄ, ПЛАЧУТЬ НЕБЕСА – ГЕРОЇВ УКРАЇНА ПАМ’ЯТАЄ

28 листопада виповнилося 5 років, як на Сході України загинув наш земляк Анатолій Сніжко. І саме цій події був присвячений пам’ятний захід в Соснівській школі.

Цього дня до школи завітали представники Томашівського ОТГ та Макарівського РВК, мешканці Соснівки, мати Анатолія Сніжка, побратими Героя, волонтери, студенти Макарівського медичного коледжу, історики та учні школи.

Захід відкрила заступник голови Томашівської ОТГ Олена Йовенко. На момент загибелі Анатолія Олена Василівна була сільським головою Соснівки. Вона згадала, як страшна звістка прийшла в село: «28 листопада 2014 року п’ять років тому страшна й безжальна звістка за лічені хвилини облетіла весь Макарівський район і не тільки… в селі Нікішино Донецької області загинув уродженець села Соснівка, 39-річний Анатолій Сніжко…». Також Олена Йовенко повідомила присутнім, що цього року за підтримки Томашівської ОТГ була створена та видана книга про їхнього земляка. І саме у цей день її привезли в Соснівку.

Ведучі заходу Тетяна Веремієнко і Аліна Андрійко нагадали присутнім, що слова «Слава Україні – Героям слава» перестали бути просто вітанням, це вже віддання шани найкращим, котрі у найважливіший момент нашої держави не злякалися і пожертвували собою заради своєї Батьківщини, а також є засвідченням справжнього патріотичного подвигу.

Директор Макарівського районного історико-краєзнавчого музею Віталій Гедз розпочав свій виступ з фільму про Анатолія Сніжка, який був створений ТРК «Авіс» та дитячою студією «1+2». Потім заступник керівника кампанії «Пам’ять Нації» розповів присутнім про серію книг про Героїв російсько-української війни. І саме третя книга цієї серії присвячена Анатолію Сніжку. Кандидат історичних наук поділився враженнями від збирання матеріалу для видання.

Після розповіді про книгу прозвучала пісня про матерів полеглих героїв у виконанні Тетяни Веремієнко, Аліни Андрійко та Людмили Воровської. По завершенні пісні до слова було запрошено Ольгу Сніжко – маму Анатолія. Ольга Миколаївна подякувала всім присутнім за допомогу її родині та за пам’ять про сина. Також мати передали особисті речі сина для виставки «Блокпост Пам’яті. Макарівщина».

Ведучі присутнім нагадали сумну статистику: в результаті бойових дій в Україні загинули 2905 людей (і це лише офіційні дані про тих, кого вдалося ідентифікувати та захоронити), в тому числі – 28 дітей. Поранення отримали 7640 людей. Солдати добровольчих загонів та регулярної армії віддали життя за кожного з нас!

Всі учасники заходу хвилиною мовчання вшанували всіх полеглих борців за незалежність України. Після цього Тетяна Веремієнко зачитала лист, написаний 8-річним хлопчиком до солдата: «Любий солдате! У мене нема тата, мій дідусь інвалід і, окрім тебе, нас з мамою нема кому захищати. Дякую тобі! За те, що я можу гратися на майданчику, їсти морозиво, дивитись мультики! Ми з мамою ніколи не забудемо того, що ви зараз робите! Коли я виросту, я хочу бути таким же сміливим, як ви! Бо я дуже люблю Україну і буду її захищати! І свою маму! І бабусю з дідусем! І тебе! Дякую тобі за те, що ти зараз борешся за моє майбутнє! Обіцяю: я не підведу».

До слова була запрошена директор Соснівського НВО «ЗОШ І ст. – дитячий садок» Катерина Попович, котра розповіла, яким батьком для місцевої школи був Анатолій Сніжко. Також Катерина Володимирівна подякувала Ользі Сніжко за виховання сина.

Потім ведучі нагадали, що наша армія не вистояла б без допомоги волонтерів, які не боячись смерті їдуть на Схід України з усім необхідним. До слова була запрошена голова Спілки учасників бойових дій Макарівщини Оксана Герасименко, яка розповіла присутнім про своє знайомство з Анатолієм Сніжком та про спілкування з його військовими побратимами. Присутнім учням волонтер описала, в яких умовах та у яких школах навчаються діти на Сході України.

Також перед присутніми виступив військовий побратим Анатолія Сніжка – Дмитро Поліщук. Він розповів, яким побачив село Нікішино через місяць після загибелі Анатолія.

Учасники заходу почули й від представника Макарівського РВК та студентів медичного коледжу слоаа подяки матері Анатолія Сніжка за виховання Героя.

А потім слово було надано видавцеві Олегу Філюку. Він розповів про те, як виникла ідея створення серії книг «Пам’ять Нації». Поділився планами на майбутнє. А також наголосив, що за його даними подібна серія книг започаткована і видається лише в Макарівському районі.

Наприкінці заходу присутні переглянули фільм «Герой і Друг» про Анатолія Сніжка, який створили його односельчани.

А закінчував урочисту частину директор Макарівського музею Віталій Гедз, який познайомив усіх присутніх з пересувною виставкою «Блок-пост Пам’яті. Макарівщина».

Після урочистої частини всі присутні сходили на кладовище та поклали квіти до могили Анатолія Сніжка.