ІСТОРИЧНИЙ ДЕНЬ В ГРУЖЧАНСЬКІЙ ШКОЛІ

30 листопада в с. Грузькому за ініціативи кампанії «Пам’ять Нації», Макарівського районного історико-краєзнавчого музею й за сприяння головного редактора газети «Культура і життя» Євгена Букета та педагогічного колективу Гружчанського НВО «ЗОШ І–ІІІ ст. – дитячий садок» (директор – Людмила Корбут) відбулося вручення рідним та близьким символічних копій листів остарбайтерів з фондів Державного архіву Київської області.

Загалом у межах проекту «НепрOSTі листи» знайдено 50 листів з Грузького. Для 16 з них зусиллями педагогів та учнів школи вдалося розшукати родичів, яким вручалися звістки з минулого. Щодо інших – пошук триватиме й надалі.

Своїми враженнями про подію та проект у facebook поділився випускник Гружчанської школи, член правління Національної спілки краєзнавців України, головний редактор газети «Культура і життя» Євген БУКЕТ: «…Я був вперше на подібному заході. Важко передати ті почуття, які переповнювали присутніх. Особливо, коли зачитували окремі повідомлення, датовані 1943-м роком…

До своїх рідних з далекої Німеччини говорили люди, яких уже давно немає серед нас. Але в ці слова вони намагалися вкласти всю свою любов до рідних, до батьківщини та всю біль розлуки і війни… Важко навіть уявити, що відчули після прочитання цих вістей з минулого їхні нащадки, які отримали сьогодні ці непрості листи… У мене час від часу на очі наверталися сльози і стояв комок у горлі, бо це мої земляки й односельці… Дякую, хоч цю вдячність важко описати словами, кампанії «Пам’ять Нації» і особисто Віталію Гедзу, Олександру Алфьорову та Олександру Різніченку, Державному архіву Київської області (директор – Соф’я Каменєва) за те, що Ви робите, за 50 листів для мого рідного села, частину з яких вручили сьогодні, а частина чекатиме на вручення в музеї Гружчанської школи. Це правда про Другу

світову. Правда, на яку чекали люди. Правда, яка допоможе отримати спокій душам… Дякую…».

Крім вручення листів, цього дня в Гружчанській школі відбулися дві презентації. Спочатку директор Макарівського районного історико-краєзнавчого музею Віталій Гедз презентував присутнім серію книг «Пам’ять Нації» про полеглих на Сході України земляків. Також він виступив з пропозицією до місцевої громади про видання у цій серії книги про уродженця Грузького Олександра Давидчука. Ідея була підтримана й відразу складено план роботи.

Потім Євген Букет презентував присутнім книгу-спогади Володимира Покотила «Лицарі золотого тризуба». Він розповів про історію рукопису та біографію автора. А також наголосив, що у книзі міститься багато спогадів, пов’язаних з Грузьким. І той, хто прочитає книгу, відкриє для себе чимало невідомих сторінок з історії села.

Своєрідним підсумком події став виступ Гружчанського сільського голови Леоніда Карана. Він подякував історикам за виконану роботу та за їхні цікаві розповіді, а також вручив Євгену Букету й Віталію Гедзу «Подяки» від Гружчанської сільської ради.