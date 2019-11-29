СТАРТ ХОКЕЙНОГО СЕЗОНУ

Хокейний клуб «Макарів» 17-го листопада провів товариську зустріч із командою «Житомир». Гра закінчилась із рахунком 6:4 на користь житомирян. А у відкритому турнірі, що проводиться в с. Ковалівка, макарівські гравці – Олександр Іващенко, Юрій Легенький та Андрій Очеретюк, що виступають за ХК «Білогородка», 20-го листопада вибороли перемогу в матчі проти місцевого ХК «Кабани» (с. Ковалівка) з рахунком 5:3.Хокейний клуб «Макарів» висловлює подяку Макарівській селищній раді, депутатському корпусу та Макарівському селищному

голові Вадиму Токарю за підтримку у розвитку хокею та підготовці майданчика до зимового сезону.