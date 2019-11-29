ПОЗАЧЕРГОВА СЕСІЯ РАЙОННОЇ РАДИ

Минулої п’ятниці відбулося засідання позачергової тридцять першої сесії Макарівської районної ради, яке провів голова районної ради Олександр Гулак разом із заступником голови районної ради Олександром Цисаренком. У засіданні також взяли участь депутат Верховної Ради України Олег Дунда, в.о. голови райдержадміністрації, депутат Макарівської районної ради Ірина Багінська, заступник голови райдержадміністрації Іван Рознай та окремі керівники структурних підрозділів райдержадміністрації, організацій. Засідання розпочалося із вшанування пам’яті загиблих під час Голодомору 1932– 1933 рр. – поклали квіти до меморіалу Пам’яті та вшанували загиблих хвилиною мовчання. Першим питанням у порядку денному було затвердження звіту про виконання районного бюджету Макарівського району за 9 місяців 2019 року. Доповідала начальник управління фінансів Макарівської райдержадміністрації Світлана Дідківська. Вона зазначила, що за звітний період надійшло до районного бюджету трохи більше 111 млн грн. Бюджет виконано на 111,4 %. Світлана Михайлівна також виступила з доповіддю про внесення змін до рішення сесії районної ради від 20.12.2018 № 465–25–VII «Про районний бюджет Макарівського району на 2019 рік».

Начальник служби у справах дітей та сім’ї Макарівської райдержадміністрації Тетяна Морозюк доповіла про внесення змін до рішення сесії районної ради від 20.12.2018 № 446 – 25 – VIІ «Про районну комплексну програму підтримки сім’ї та забезпечення прав дітей «Щаслива родина – успішна країна» до 2022 року». Також заслухали директора Фонду комунального майна Макарівського району Віталія Коваленка по питаннях призначення Олександра Коваленка на посаду директора Комунального підприємства «Макарівтепломережа 2019» Макарівської районної ради Київської області та про створення Комунального закладу «Макарівський районний Будинок культури» Макарівської районної ради Київської області. Про передачу будівлі зубопротезної поліклініки, яка розташована за адресою: вул. Димитрія Ростовського, 10, смт Макарів, з балансу Комунального некомерційного підприємства «Макарівська центральна районна лікарня» Макарівської районної ради на баланс Фонду комунального майна Макарівського району доповів в.о. директора Комунального некомерційного підприємства «Макарівська центральна районна лікарня» Макарівської районної ради Олексій Кравець. Депутат районної ради Микола Білоцький озвучив звернення жителів Макарівщини. Про це читайте в окремому матеріалі.

Депутату Верховної Ради України Олегу Дунді сподобалось те, що депутати районної ради одностайно ухвалювали рішення. Це свідчить проте, що вони обізнані в цих питаннях і точка зору вирішення їх співпадає.

– Дуже хотів би, – сказав Олег Андрійович, звертаючись до присутніх, – щоб ви, як депутати – представники місцевих жителів, якщо ви не поділяєте якесь із запропонованих рішень, обов’язково озвучували свою особисту думку, спосіб вирішення даного питання. Щоб усі чули, поважали думку кожного й різносторонньо підходили до вирішення питань. За моїм особистим баченням, при ухваленні рішення потрібно прислуховуватись до кожного.

Олег Дунда запевнив, що надалі частіше буде присутній на засіданнях районної ради та братиме активну участь у житті Макарівщини, вирішенні різноманітних питань.

Марина ІЛЬЧЕНКО.