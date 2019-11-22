ПЛАХТЯНСЬКІ ШКОЛЯРІ ВІДВІДАЛИ РАЙОННИЙ МУЗЕЙ

Учні Плахтянського НВО «ЗОШ І–ІІ ст. – дитячий садок» 18 листопада завітали до Макарівського районного історико-краєзнавчого музею. Оглядову екскурсію по експозиції музею провів для дітей кандидат історичних наук, директор музею Віталій Гедз.

Під час перебування в музеї школярі ознайомилися з історією появи перших людей на теренах Макарівщини та заснуванням населених пунктів району, почули розповіді про відомих земляків, які прославляли наш край в Україні та за її межами. Із музейних вітрин школярі дізналися, що серед відомих земляків є науковці, письменники, артисти. У музеї діти мали змогу ознайомитися з історичними документами щодо присвоєння Бишеву Магдебурзького права, отримання Трубецькими у власність село Гавронщину та діяльності українських націоналістів на Макарівщині; старими фотографіями Макарова і району, предметами техніки й іншими цікавими експонатами. Особливу увагу під час екскурсії було приділено розповіді про Голодомор 1932–1933 рр. Відвідувачі дізналися про втрати Макарівщини у ті страшні роки, ознайомилися з поняттям «Чорна дошка» на прикладі сіл Наливайківка та Фасова. На прикладі Маковищ, змогли побачити, що навіть у важких умовах знаходилися сміливці, які чинили опір тоталітарній системі. На прикладі рідного села Плахтянка, дізналися, що могло рятувати людей від голодної смерті.

Також учнів ознайомилися із проектами, які започатковано у музеї і реалізовуються у теперішній час. Наприкінці екскурсії школярам з Плахтянки було запропоновано долучитися до проекту «НепрOSTі листи» та завезти у їхнє село листа, якого вже чекають понад 75 років. Діти погодилися. Юні відвідувачі з цікавістю слухали розповідь екскурсовода, ставили питання, які їх цікавили. Вони подякували за пізнавальне і корисне спілкування та проведений захід, а також побажали музею поповнюватися новими цікавими експонатами.

Інф. Макарівського музею.