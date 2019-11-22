НОВИНИ З ЧОРНОГОРОДКИ

Утеплили поштове відділення

За сприяння та фінансової підтримки Чорногородського сільського голови Віктора Логвиненка проведено роботи з утеплення поштового відділення. Раніше працівникам пошти доводилося тепло одягатися, а часом сидіти на робочому місці у верхньому одязі, а відвідувачі, заходячи, говорили «а у вас тут прохолодно». Нині ж все змінилося. Працівники поштового відділення та мешканці села дуже вдячні Віктору Григоровичу за підтримку, турботу та розуміння.

Благоустрій

Час іде, а разом з тим території із земними насадженнями заростають. Тому в селі періодично проводиться вирубка аварійних дерев та ліквідація чагарників. У селі встановлено 4 нові дорожні знаки: «Переїзд через міст» (2 шт.), «Головна дорога» та «Виїзд на головну дорогу». Нещодавно замінено зламані секції залізобетонного тину біля сільської ради.

Спонсорська підтримка

Чорногородка – одне із перших сіл району, де було встановлено камери спостереження. Приватний підприємець Андрій Перебийніс придбав 5 камер спостереження та 2 реєстратори. Своїми силами сільська рада встановила їх у місцях найбільшої потреби. Також Андрій Іванович подарував газонокосарку місцевій школі. За підтримки ТОВ «Добробут» в селі проведено заміну ламп вуличного освітлення на світлодіодні, які придбала сільська рада. Раніше в середньому сплачувалось 10 тис. грн у місяць за вуличне освітлення, нині ж ця сума становить до 2 тис. грн. Це значна економія для сільського бюджету.

Рішення знайшли

Жителі вулиці Молодіжна давно скаржилися на відсутність твердого покриття на частині дороги. В суху погожу днину все добре. Але коли пройде дощ, по ґгрунтовій ділянці дороги пройти неможливо – калюжі, багнюка. З місцевого бюджету було виділено 24 тис. грн для закупівлі щебеню. За власні кошти жителі вулиці Молодіжна винайняли грейдер, який спершу вирівняв гґрунтову ділян-ку дороги, а потім розрівняв щебінь. Всипано щебенем 120 метрів проїжджої частини. Це не асфальтове покриття (на яке не вистачає коштів у бюджеті сільської ради), проте набагато краще, ніж ґгрунтова дорога.

З турботою про школярів

Деякий час у Чорногородській загальноосвітній школі І-ІІ ступенів дітвора ходила до вбиральні, яка розташована на вулиці на відстані 100 метрів від навчального закладу. Розуміючи, що це не дуже добре та турбуючись про підростаюче покоління, сільський голова доклав максимум зусиль аби вирішити проблемне питання з вбиральнею у школі. На ремонт туалету було виділено з місцевого бюджету 60 тис. грн. За ці кошти встановлено перегородку та проведено роботи з облаштування. За спонсорські кошти закуплено і встановлено унітази та двері.

Діє насосна станція

У селі діє наносна станція, яка забезпечує водою 60 будинків по вулицях Київська, Будівельників та Поліська. На станції проведено роботи з утеплення труб, замінено лічильник для води, два мотори у насосах. За спонсорські кошти встановлено металопластикове вікно.

Марина ІЛЬЧЕНКО.